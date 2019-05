La Teodora presenta Simone Bendandi: “Metteremo in campo la romagnolità di questa terra”

Sarà Simone Bendandi il nuovo allenatore della Teodora Pallavolo di Ravenna. Ravennate doc, terminata la brillante carriera d’atleta, Bendandi da due anni era viceallenatore di Savino Del Bene Scandicci nel campionato di A1 femminile. Un lavoro che l’ha portato ad essere chiamato in Nazionale maggiore come assistente del direttore tecnico Davide Mazzanti. Ora il suo ritorno a Ravenna, in realtà al momento fugace, proprio a causa degli impegni con la Nazionale. Sarà lui la guida chiamata a riportare la Teodora in A1 nel più breve tempo possibile.

La scelta del nuovo tecnico, ha fatto sapere la società, rientra nel progetto di consolidamento di una società ancor più legata al territorio che affonda le proprie radici in quella che fu la capacità della pallavolo femminile ravennate del passato di trovare tutte le soluzioni tecnico gestionali all’interno della città stessa