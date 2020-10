Ad un mese dall’edizione 2020 della Maratona di Ravenna Città d’Arte, appuntamento che sarà caratterizzato soprattutto dall’attenzione riservata alla sicurezza dei partecipanti e dell’intera città con numerosi accorgimenti per rispettare le normative e le linee guida atte a contrastare la diffusione del Covid-19, si parla anche degli aspetti di carattere più sportivo. Dopo la presentazione ad inizio Gennaio della medaglia in mosaico opera di Annafietta è ora il momento del consueto lancio della t-shirt ufficiale dell’evento.

Per questa edizione della Maratona, Ravenna Runners Club ha scelto una t-shirt dal colore di grande impatto visivo come il verde fluo, combinato con verde acido, mentre il layout vuole raccontare la storia e le principali caratteristiche del capoluogo bizantino. Una città culla della cultura nel medioevo e ancor prima scrigno del suo glorioso passato che l’ha vista per ben tre volte assurgere a capitale, prima dell’Impero Romano d’Occidente, poi del Regno degli Ostrogoti e infine dell’Esarcato bizantino. Un passato che ha lasciato in eredità decide di siti culturali e artistici di grande valore, otto di questi dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco grazie anche ai celeberrimi mosaici bizantini.

E così, la t-shirt ufficiale di Maratona e Ravenna Half Marathon, riporta il profilo di Dante Alighieri, omaggio al Sommo Poeta del quale in questo periodo si celebra il 700esimo dalla sua morte, avvenuta nel 1321 proprio a Ravenna, dove ancora oggi riposano le sue spoglie. Si prosegue così sul cammino già intrapreso con la medaglia ufficiale 2020, riportante anch’essa lo stesso profilo di Dante.

E come ulteriore omaggio all’intera città ed alla sua storia, ecco nella parte frontale della t-shirt lo skyline con i principali monumenti ravennati divenuti famosi in tutto il mondo e facilmente riconoscibili nella grafica stampata. Uno skyline proposto anche sul retro della maglia all’altezza delle spalle, corredato dal #runinravenna che accompagna le iniziative di Ravenna Runners Club.

Infine, sempre sul retro, un semplice ma significativo “grazie”. Un ringraziamento rivolto ai partecipanti, ai volontari che contribuiranno all’evento, all’intera città di Ravenna, a tutti coloro che, in qualche modo, si sentiranno parte di questa manifestazione in un periodo così particolare.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici del prodotto, a marchio Runnek, azienda con radici spagnole, la tecnologia utilizzata è la Drysens che garantisce la leggerezza del tessuto, un’ottima traspirazione e una dolcezza al tatto non comune. Il tessuto traspirante, in Microtech, offre una rapida evaporazione del sudore e dunque un’asciugatura rapida mentre grazie alla tecnologia Skin4Run, sviluppata da Runnek, si riscontra un’ottima vestibilità.