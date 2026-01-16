È presente a Faenza in questi giorni l’Executive Board di ERHT – European Route of Historic Theatres // Strada europea dei Teatri Storici, di cui la nostra città fa parte, per il l Kick-off meeting di “DGTheatre”, progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+, candidato con successo da EHRT con la collaborazione di Argo, realtà faentina particolarmente esperta nella progettazione europea. Il progetto, che appunto prende il via in questi giorni, è finalizzato alla valorizzazione dei più importanti teatri storici europei, fra cui il Teatro Masini di Faenza.

Nella delegazione presente a Faenza il Presidente di EHRT Mark Fox, di LW Theatres – Londra – Cambridge Theatre, His Majesty’s Theatre, Royal Drury Lane Theatre, London Palladium e altri, i 2 vicepresidenti Åsa Tillman del Teatro Reale Drottningholms di Stoccolma e Benedetta Diamanti, Dirigente alla Cultura del nostro Comune per il Teatro Comunale Angelo Masini di Faenza, ed i membri del Board: Silvia Gilas del National Theatre di Iasi in Romania, il prof. JR Norman Luker di Los Angeles, USA, College of the Arts California State University Fullerton, il prof. Umberto Di Nino, docente di Scenografia all’Accademia delle Belle Arti di Frosinone, Bodil Andersson del Theatre of Fredrikshald, Norvegia e Matthias Wickert, direttore di Perspectiv, a cui fa capo la Strada Europea dei Teatri Storici con sede ad Hanau, Germania,

Parole di grande ammirazione sono state unanimemente espresse dal gruppo di qualificati esperti per il meraviglioso Teatro Masini di Faenza, che è stato oggetto di una visita lunga e particolarmente approfondita, stante la specifica professionalità ed esperienza degli specialisti così riuniti.

ERHT – European Route of Historic Theatres nasce nel 2007 riunendo circa 120 tra i Teatri Storici meglio conservati e più importanti d’Europa, permettendo un viaggio esclusivo nella cultura teatrale, per valorizzare e promuovere il valore artistico, l’architettura e l’evoluzione storica del teatro, luogo simbolo per eccellenza del vissuto culturale di ogni territorio.