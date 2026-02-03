Mirabilandia è pronta a riaprire i cancelli: giovedì 2 aprile, dalle 10.30 alle 18.00, il parco divertimenti più grande d’Italia accoglierà nuovamente il suo pubblico per una nuova stagione. In occasione delle festività pasquali, l’apertura di Mirabilandia si trasformerà in un vero e proprio lungo ponte di 6 giorni consecutivi, l’occasione perfetta per scoprire il parco e lasciarsi sorprendere da esperienze uniche ed emozionanti.

A dare il benvenuto ai visitatori ci saranno tutti i personaggi di Nickelodeon Land, da SpongeBob e Patrick alle Tartarughe Ninja, fino aDora e la PAW Patrol, con le tante sorprese dell’area tematizzata dedicata alle famiglie con bambini e ai giovani adulti.

La stagione 2026 di Mirabilandia promette inoltre un calendario ricco di eventi esclusivi, show e spettacoli pensati per ogni tipo di pubblico. Per gli amanti dell’adrenalina, non mancheranno le attrazioni da record come iSpeed, Katun e Divertical e i rombanti motori di Ducati World. Atmosfere fuori dal tempo si troveranno nella Far West Valley e nell’area preistorica di Dinoland. Gli amanti del brivido troveranno pane per i loro denti nella horror house The Walking Dead, ispirata alla celebre serie TV e unica nel suo genere in Italia.

Da sabato 13 giugno a domenica 30 agosto torna anche Mirabeach, il parco acquatico più caraibico della Romagna.

Per rendere il divertimento sempre più accessibile a tutti, anche quest’anno sarà possibile usufruire dei servizi buy now, pay later (compra ora, paga dopo) grazie alla partnership con Scalapay, che permette di rateizzare la spesa per gli abbonamenti e per i soggiorni con formula Parco+Hotel.

La stagione 2026 di Mirabilandia prenderà il via giovedì 2 aprile e si concluderà domenica 1° novembre.

Per ulteriori informazioni e calendario: mirabilandia.it

Biglietto online, acquistato con almeno 10 giorni di anticipo, sconto di €20

Abbonamenti da €69,90

Parco + Hotel da €54,90 – offerta 100% rimborsabile e con ingresso omaggio per bimbi fino a 10 anni