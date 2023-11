Alla luce degli ottimi risultati conseguiti dagli atleti Elisa Silvagni (13 anni), Davide Petrazzuolo (20 anni) e Ascanio Zalambani (11 anni) del Tiro a segno nazionale di Faenza, accompagnati dal presidente della sezione Francesco Fabbri e dal tecnico Fabrizio Turci, la delegazione nel pomeriggio di ieri è stata ricevuta dall’amministrazione comunale. Recentemente infatti, gli atleti Elisa Silvagni e Ascanio Zalambani, assieme a due colleghi del Tiro a segno di Rimini hanno partecipato, in rappresentanza della regione Emilia Romagna, al Trofeo nazionale Coni che si è svolto in Basilicata, una mini olimpiade che ha visto la partecipazione di circa 4500 atleti under 14 di tutte le discipline sportive, dove l’Emilia Romagna ha conquistato il terzo posto assoluto nella classifica per regioni.

Davide Petrazzuolo (5° posto pistola ad aria compressa nella specialità “mixed team”) ed Elisa Silvagni (7° posto con la carabina ad aria compressa) hanno invece partecipato, con la selezione degli atleti dell’Emilia Romagna, alle finali del Trofeo delle regioni, una gara di tiro a segno riservata alle categorie giovanili svoltasi a Napoli, al quale hanno partecipato le otto regioni qualificate, contribuendo alla conquista del secondo posto assoluto dietro al Veneto.

Inoltre, la squadra della sezione UNVS di Faenza ha partecipato al 15° campionato italiano UNVS disputato a Galliate, conquistando il podio più alto nella classifica a squadre. Gli atleti, il presidente Fabbri e il tecnico Fabrizio Turci, sono stati ricevuti dal sindaco Massimo Isola, dall’assessore con delega allo Sport, Martina Laghi e dall’assessore alla Sicurezza, Massimo Bosi che hanno ringraziato la società di tiro della città e gli atleti per aver contribuito a portare ai massimi livelli nazionali il nome di Faenza nelle competizioni nelle quali si sono distinti. L’amministrazione comunale nel complimentarsi con la squadra faentina del tiro a segno ha consegnato delle litografie di vedute di Romolo Liverani a testimonianza dei risultati raggiunti.

Il Tiro a segno di Faenza conta circa 200 soci volontari ai quali si aggiungono altrettanti 200 elementi appartenenti alle forze di polizia e forze dell’ordine che negli spazi di via San Martino svolgono le loro attività di tiro obbligatorie per le abilitazioni professionali.