Il ministro della disabilità Alessandra Locatelli annuncia a Forlì l’invito ufficiale per l’Associazione “Insieme a Te” e per la sua presidente Debora Donati all’ONU per trasferire la grande esperienza della “spiaggia dei valori”. Nell’occasione della conferenza di Forlì, Debora Donati ha comunicato la nascita ufficiale della collaborazione fra IOR, AUSL Romagna, UniBo e l’associazione Insieme a Te.