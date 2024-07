La Soprintendenza torna a chiedere di eliminare i posti auto ai piedi del duomo

Dopo anni di silenzio, complice la pandemia, la Soprintendenza è tornata a chiedere al Comune di sfrattare le auto ai piedi del duomo in via Barilotti. Era il 2017 quando la Soprintendenza aveva chiesto all’amministrazione manfreda di trovare una soluzione, considerando la presenza delle vetture non più accettabile nel cuore della zona monumentale del centro storico. Ma non fu ascoltata. Nel 2019 non fu posta una domanda, ma un ultimatum. Se non fosse intervenuto il Comune, avrebbe preso un provvedimento direttamente la soprintendenza. All’epoca la giunta Malpezzi studiò allora alcune possibili soluzioni per non creare troppi disagi ai residenti, titolari anche di un abbonamento con tariffa annuale, ma l’arrivo della pandemia fece saltare tutti i piani. Ora però l’ente di tutela dei beni culturali è tornato a presentare le proprie istanze.