Il Centro per le Famiglie in collaborazione con l’Ausl della Romagna organizza un evento pubblico dedicato a genitori, insegnanti ed educatori dal titolo: “Soli connessi o dipendenti?La solitudine degli adolescenti iperconnessi” . Presenta l’incontro il dott. Matteo Lancini , psicologo e psicoterapeuta, il 12 febbraio 2020 ore 20:30 presso via San Giovanni Bosco 1, Faenza.

Cyberbullismo, sexting, gioco d’azzardo e ritiro sociale sono solo alcuni dei comportamenti espressione del disagio adolescenziale nell’era digitale. Psicologo e psicoterapeuta tra i più noti d’’Italia, Matteo Lancini, è un interprete autorevole e appassionato del mondo adolescenziale che ci aiuterà a tracciar il profilo di una generazione “cresciuta nella rete”. Docente presso il dipartimento di psicologia dell’università Milano-Bicocca e presidente della fondazione “Minotauro” di Milano, Lancini ha maturato una grande esperienza sul campo e ha all’attivo una dozzina di saggi che sono diventati autentici bestseller, l’ultimo dei quali è “Il ritiro sociale negli adolescenti. La solitudine di una generazione iperconnessa”.