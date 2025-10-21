“A nome del Rotary Club Ravenna e di tutti i suoi Soci, desidero esprimere la nostra più ferma e totale solidarietà ad Anis e alla sua famiglia. Condanniamo con la massima fermezza ogni forma di violenza, discriminazione e intolleranza, principi che sono antitetici ai valori fondamentali del Rotary International.

Nel 2025 vedere ancora tali atti di violenza pubblici e reclamati in nome di linee di pensiero così arcaiche è deplorevole e vergognoso. L’omofobia non dovrebbe avere spazio nella nostra società moderna e sicuramente noi del Rotary non la ammettiamo.

Il Rotary è da sempre impegnato a promuovere la pace e la comprensione nel mondo. È nostro dovere, come Rotariani, schierarci in modo inequivocabile contro qualsiasi atto che mini la dignità umana e i diritti individuali, specialmente quando a essere colpita è la giovane generazione che rappresenta il nostro futuro.”

La notizia: Urla «non mi piacciono i gay» e prende a pugni un giovane