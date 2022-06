Prosegue all’arena delle Cappuccine la trentottesima edizione della rassegna cinematografica estiva “Bagnacavallo al cinema”, curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Queste le proiezioni in programma in settimana: mercoledì 22 giugno “Tre piani” di Nanni Moretti, giovedì 23 “Petit Maman” di Céline Sciamma, venerdì 24 “Madres Paralelas” di Pedro Almodovar, sabato 25 “Settembre” di Giulia Steigerwalt, domenica 26 “House of Gucci” di Ridley Scott (in replica lunedì 27).

Sabato 25 giugno saranno presenti in arena Giulia Steigerwalt (regista) e Matteo Rovere (regista e produttore) per il film “Settembre”, in una serata dedicata oltre che al film anche a “Groenlandia”, una società di produzione indipendente, tra le più importanti e attive oggi in Italia. L’iniziativa rientra negli incontri di “Accadde domani” in collaborazione con Agis e Fice – Emilia-Romagna.

La rassegna proseguirà fino al 4 settembre per un totale di 87 serate consecutive di film.

Le proiezioni hanno inizio alle 21.30.

L’arena si trova in via Berti 6.

L’illustrazione della rassegna è a cura di Allissand, nome d’arte della giovane illustratrice Alessandra Bruni.

Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro.