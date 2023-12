Sesta camminata dell’artigianato a Ravenna organizzata da Confartigianato e dedicata, come ogni anno, alla memoria di Dante Servadei, nipote e allievo di Riccardo Gatti, Presidente provinciale di Confartigianato dal 1983 al 1995. La camminata ludico motoria è stata organizzata in collaborazione con Ancos Ravenna e Gruppo Sportivo Locomotiva. Due come sempre le distanze: 8,5 Km e 2,5 Km