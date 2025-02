Pubblichiamo la segnalazione inviata in redazione da una faentina. La stessa segnalazione è stata inviata al Comune di Faenza e ad altri enti: “Alcuni punti interni all’ argine nell’alveo del Lamone a Faenza nella zona del ponte di Via Fratelli Rosselli (sia nel tratto di via Fratelli Bandiera, sia nel tratto di via Ponte romano) sono stati erosi dall’ acqua!

A partire da sotto il Ponte di Via Fratelli Rosselli (lato via Fratelli bandiera ), si vedono le pietre bianche (cioè vuole dire che la terra che era sopra è stata erosa ) ed è così anche in altri punti di quel tratto di Via Fratelli Bandiera .

Stessa cosa nell’altro lato, sotto il Ponte della Memoria lato via Ponte Romano, si vede una grande zona erosa proprio sotto il ponte.

Vi sembra normale?

Oppure questo é dovuto al taglio eccessivo di tutte le piante e arbusti interni all’alveo? Togliendo tutte le radici mi sembra ovvio che la terra non possa stare su e con il passaggio delle varie piene viene erosa.