L’associazione, nata a Faenza nel 2017, fa parte della rete Penny Wirton, la scuola di Roma fondata da Eraldo Affinati e Anna Luce Lenzi nel 2008 e oggi presente in tutta Italia con oltre 60 esperienze.

“La nostra scuola accoglie donne, uomini, e giovani di ogni età che non parlano italiano o hanno bisogno di migliorare le loro conoscenza. È completamente gratuita e si basa sul lavoro non retribuito dei nostri volontari e delle nostre volontarie – sottolinea la presidente dell’associazione faentina Gloria Ghetti -. Per diventare volontari non è richiesta alcuna esperienza di insegnamento, solo una buona conoscenza della lingua italiana, voglia di mettersi in gioco e attenzione e sensibilità alle difficoltà e ai bisogni altrui”.

Nell’ultimo anno scolastico la scuola ha insegnato l’italiano a oltre 100 persone, coinvolto più di 30 volontari e dato la possibilità a circa 40 studenti e studentesse del Liceo Torricelli-Ballardini di svolgere presso la Penny Wirton le proprie ore di Pcto (Percorso per le competenze trasversali e di orientamento)”.

“Imparare l’italiano è un passaggio fondamentale per poter abitare il territorio in cui si arriva, tutelare la propria condizione e quelle dei propri familiari, per instaurare relazioni amicali e sociali e accedere a opportunità lavorative dignitose e sicure – continua Ghetti -. Oltre alle nostre aperture serali ad accesso libero in questi anni di attività abbiamo svolto diversi progetti: come l’avvio di un’esperienza di Penny Wirton all’interno del Carcere della Dozza, la collaborazione con il Cpia del Distretto di Faenza e con le cooperative che gestiscono alcuni Cas del territorio. In più tra pochi giorni un gruppo di giovani volontari aprirà una nuova Penny Wirton anche a Brisighella (inaugurazione sabato 12 aprile alle ore 17 presso il circolo Anspi in via Fossa 12)”.

La scuola è aperta il mercoledì dalle 16.45 alle 18.15 e dalle 18.30 alle 20 in via Carchidio 3 (presso l’Istituto Carchidio Strocchi) e il venerdì dalle 16.45 alle 18.15 in via Carchidio 3 e dalle 18.00 alle 19.30 nella sede di via Fornarina 12.

Per maggiori informazioni e per proporsi come volontario o volontaria: gloria.ghetti@gmail.com – 3356510105.

Si può sostenere la scuola anche con una donazione diretta fiscalmente detraibile: IBAN IT61E0627023702CC0260284091 o devolvendo il proprio 5×1000inserendo il codice fiscale: 90036320399.