“La scuola ‘Pazzi’ di Brisighella è sicura”: il sindaco pronto a denunciare chi ha creato allarmismo sui social

La scuola elementare “Pazzi” di Brisighella è sicura, non ci sono pericoli per i bambini. Dopo alcuni post apparsi su pagine Facebook che hanno messo in allarme i genitori dei bambini iscritti a scuola, il sindaco Massimiliano Pederzoli si dice pronto a querelare gli autori degli scritti. La scuola sarà al centro di un doppio intervento di riqualificazione nel 2026, ma l’agibilità dell’edificio non è mai stata messa in dubbio. Questo il tema centrale di una conferenza stampa molto accesa, nella quale, da una parte il primo cittadino ha tuonato contro quanto è stato scritto sui social network, dall’altra ha voluto ricordare all’opposizione del centrosinistra che, dal 2019, a partire dalla sua prima elezione, le giunte Pederzoli hanno investito nella riqualificazione delle scuole del territorio oltre 4 milioni di euro