Per il quarto anno consecutivo, a seguito della conquista del titolo di Campioni Italiani di danza classica e contemporanea, il Dance Studio, scuola professionale di danza in Faenza, diretta da Luna Ronchi, ha rappresentato l’Italia ai Campionati Mondiali IDO (International Dance Organization) di danza classica aggiudicandosi il terzo posto in classifica.

La competizione quest’anno si è tenuta in Belgio, nella città di De Panne, il 29 novembre 2025

Sara Calenzo, atleta della Dance Studio, è stata chiamata a vestire la maglia azzurra ed a confrontarsi con numerosissime altre nazioni, tra le quali Canada, Messico, Polonia, Danimarca, Sud Africa, Turchia e molte altre

Sono arrivati cosi i complimenti da giudici e scuole di tutto il mondo: “È una grandissima emozione. Siamo davvero felici di questo traguardo cosi importante

La Dance Studio da oltre venticinque anni ricopre una posizione di spicco nel panorama internazionale della danza. Per noi questo invito rappresentava già un grandissimo traguardo”, commenta la direttrice Luna

Ronchi, “rappresentare l’Italia e soprattutto la nostra Faenza in una competizione mondiale rende

davvero lustro a tutta la nostra scuola, maestri e staff, che giorno dopo giorno lavorano

“incessantemente per ottenere questi risultati