Studenti e studentesse delle classi seconde e terze dell’IC Del Mare, ovvero della Dante Alighieri di Lido Adriano e della Enrico Mattei di Marina di Ravenna, hanno visitato questa mattina i Musei Byron e del Risorgimento, accompagnati dalle insegnanti Roberta Angelini, Paola Fabbri e Giulia Minori. Si è trattato di una visita speciale, fortemente voluta dal dirigente scolastico Salvatore Metrangolo e dalla coordinatrice del plesso di Lido Adriano Stefania Beccari, per due motivi. Il primo è che studentesse e studenti, con le insegnanti, hanno visitato i Musei in orario extrascolastico, accompagnati dai genitori, dimostrando un particolare e significativo interesse per l’attività culturale, per i Musei e per l’attività di approfondimento svolta anche al sabato, quando le scuole sono chiuse. Il secondo è perché la scuola Dante Alighieri di Lido Adriano è ‘figlia’ dei Musei Byron e del Risorgimento. Quando la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, allora presieduta da Lanfranco Gualtieri, acquistò infatti nel 2011 il Palazzo che oggi ospita i Musei dal Comune, la cifra allora pagata di 3 milioni e 750 mila euro andò interamente a finanziare un’opera di grande utilità sociale, che il Comune di Ravenna individuò proprio nella costruzione ex novo della Scuola di Lido Adriano, la cui prima pietra fu posta nel 2018 e che fu poi inaugurata nel 2019. La scuola è oggi un fiore all’occhiello del sistema scolastico provinciale, con i suoi 1.153 metri quadri, le aule speciali destinate ad arte, musica, informatica e sala lettura e la modernissima palestra certificata dal Coni che può ospitare anche eventi di rilievo regionale e nazionale. ‘La scuola è quindi l’esempio più semplice e concreto di quella filiera di valori che la cultura può innescare nel territorio’, come ha sempre sostenuto il Presidente della Cassa di Ravenna ed ideatore dei Musei Byron e del Risorgimento Antonio Patuelli. La visita di studenti e studentesse si è protratta per due ore, a riprova del grande interesse per la storia e le avventure di Byron, ma anche per i miti e i personaggi del nostro Risorgimento, che normalmente si affronta nella classe terza. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Mirella Falconi Mazzotti, si ripeterà a breve con la visita di altre classi dell’IC Del Mare di Marina di Ravenna e di Lido Adriano.