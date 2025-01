La Scuola di Cucina KWAK annuncia l’apertura delle iscrizioni per i nuovi corsi di cucina e degustazione vini previsti per i prossimi mesi dell’anno, dedicati agli appassionati di cucina di ogni livello.

CORSI AMATORIALI

4 giornate “La buona cucina” con lo chef Simone Finetti e la sua brigata di Villa Albertina:

• 25 gennaio: il mondo della pasta;

• 9 febbraio: il mondo dell’ittico;

• 1 marzo: il mondo degli animali da cortile e verdure dell’orto;

• 5 aprile: il mondo del manzo e delle uova.

14 febbraio: Kitchen Speed Date, incontra l’amore in cucina, con DJ set

18 febbraio: dolci di Carnevale con Oscar Graziani della prestigiosa Pasticceria Cenni di Faenza

12 aprile: Raccolta delle erbe selvatiche e preparazioni alternative di torte salate

DEGUSTAZIONE VINI IN COLLABORAZIONE CON AIS ROMAGNA – ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

11 febbraio: Alessandro Masnaghetti racconta la Cantina Rizzi

Ogni data rappresenta un’opportunità unica, guidati da chef esperti e appassionati del settore. I corsi sono progettati per soddisfare le esigenze di tutti, anche dei principianti.

Per partecipare ai corsi, è necessario prenotare il proprio posto in anticipo, in quanto i posti sono limitati per garantire un’esperienza personalizzata e di qualità.