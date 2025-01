Sabato 18 gennaio, dalle 9:30 alle 11:30, la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Giovanni XXIII” – Istituto Ghidieri apre le sue porte per l’OPEN DAY. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino il metodo educativo innovativo e l’ambiente accogliente della scuola, pensata per accompagnare i bambini nei loro primi passi scolastici.

L’obiettivo principale della Scuola Ghidieri è creare un ambiente accogliente, familiare e sereno, dove ogni bambino si senta sicuro di esplorare, imparare e crescere. Ogni piccolo viene accolto in un percorso educativo unico, progettato per valorizzare e coltivare le sue potenzialità, affinché possa sviluppare la curiosità, il suo spirito creativo e la fiducia in sé stesso.

La scuola si distingue per i percorsi educativi personalizzati, studiati per favorire uno sviluppo armonioso in un contesto sereno e stimolante. L’approccio didattico S.T.E.A.M. (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) promuove l’apprendimento attivo attraverso esperienze pratiche e creative, stimolando la curiosità e il pensiero critico. Inoltre, l’INGLESE, parte integrante del percorso formativo, viene insegnato con un metodo immersivo che rende l’apprendimento naturale e coinvolgente, preparando i bambini a un mondo sempre più globale.

A guidare questo percorso c’è un team di insegnanti esperti, appassionati e aggiornati, che accompagnano ogni bambino con competenza e calore, creando un legame educativo che sostiene e valorizza ogni passo nel loro percorso di crescita.