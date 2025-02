Bravi, simpatici ed interattivi. Sono gli studenti delle classi VA e VB della Scuola Elementare Sergio Cavina, Istituto Comprensivo Montanari, di Porto Fuori (Ravenna), coordinati dalle insegnanti Claudia Lombardo, Paola Pelagalli e Graziella Renna, che hanno partecipato alla lezione di Educazione Finanziaria promossa dalla Cassa di Ravenna e tenuta dalla docente Laura Ranca della Fondazione per l’Educazione Finanziaria ed il Risparmio (Feduf). Gli studenti si sono confrontati con le prime nozioni di economia di base, dalla circolazione del denaro alla divisione tra beni e servizi e tra spese ordinarie e straordinarie, ma hanno ancora approfondito il significato delle tasse, del risparmio, della riduzione dei consumi e del riciclo delle risorse e dei beni, dimostrando davvero tantissimo interesse, partecipazione e voglia di apprendere e di contribuire al dibattito che si è sviluppato all’interno delle due classi. La Scuola Sergio Cavina, diretta dal dirigente scolastico Cesare Cambio, è stata tra le prime a cogliere il valore dell’educazione finanziaria già per gli scolari e le scolare più giovani ed ha avviato attraverso la Feduf presieduta da Giovanna Boggio Robutti e la Cassa di Ravenna presieduta da Antonio Patuelli questo percorso di lezioni in classe che ha già promosso, per rendimento e profitto, le classi III A, IVA, VA e VB alla festa finale dell’Educazione Finanziaria a Scuola in programma nella prossima primavera ai Chiostri Danteschi di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Mirella Falconi Mazzotti. E la prossima settimana l’Educazione Finanziaria arriverà anche alla scuola Tavelli di Ravenna.