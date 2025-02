L’educazione finanziaria non è soltanto materia da adulti: al contrario sono interessatissimi anche i più giovani ad iniziare dalle Scuole primarie di primo grado. Lo dimostrano i circa 50 studenti e studentesse della III A e della IV A della Scuola Elementare Sergio Cavina dell’Istituto Comprensivo Montanari di Ravenna che hanno iniziato le loro lezioni di educazione finanziaria promosse dalla Cassa di Ravenna presieduta da Antonio Patuelli e tenute da docenti della Fondazione per l’Educazione Finanziaria ed il Risparmio (Feduf) promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi). La prima lezione tenuta da Laura Ranca della Feduf e coordinata dalle docenti Giovanna Amodeo, Sonia Minisi, Carmen Pascale ed Antonietta Sciacalepore è stata incentrata sul tema dell’uso consapevole del denaro. In pratica, partendo dalla distinzione tra beni e servizi e da quella tra beni necessari e non necessari, la lezione ha accompagnato per mano gli studenti e le studentesse verso una maggiore conoscenza del valore e dell’utilità del denaro, degli oggetti, dei servizi e dei vari tipi di spesa, ordinaria e straordinaria, prevista ed imprevedibile. Un viaggio arricchito da tante domande e tanta interazione con i giovanissimi della ‘Cavina’, attenti e simpatici nella loro voglia di conoscere, di intervenire e di apprendere. L’educazione finanziaria, declinata alle sue nozioni più elementari, attrae immediatamente la curiosità e l’attenzione dei ragazzi: la prossima lezione, grazie alla sensibilità ed all’interessamento del dirigente scolastico Cesare Cambio, si terrà mercoledì 12 febbraio con le classi coordinate dalle insegnanti Erica Sama, Sonia Miniisi, Silvia Manni e Valeria Bezzi. La Cassa di Ravenna promuove da anni la diffusione dell’educazione finanziaria e della conoscenza dell’economia sostenibile con incontri nelle scuole tenute da docenti della Feduf: quest’anno, con l’entrata in vigore della nuova legge che rende obbligatorio l’insegnamento dell’educazione finanziaria a scuola, hanno aderito numerose classi anche fuori dalla provincia di Ravenna ed anche a Firenze e Lucca dove opera il Banco di Lucca e del Tirreno che fa sempre parte del Gruppo La Cassa.