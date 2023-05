La Scuola Azzaroli di Sant’Agata distrutta. Ma a settembre si punta a riaprirla

La scuola dell’infanzia Azzaroli è uno dei simboli della distruzione di Sant’Agata sul Santerno. È stato uno dei primi edifici travolti dall’acqua. Il fiume ha sradicato la recinzione, invaso il cortile e distrutto il pian terreno, compresa la grande sala del teatro. Il Santerno aveva raggiunto l’altezza di 1 metro e 70 prima di defluire lentamente. Da venerdì 19 il personale è riuscito a rientrare nell’istituto, iniziando a pulire il fango e le tracce del disastro. Lunedì 29, per gli oltre 70 bambini della scuola, riprenderà l’attività didattica nel teatro parrocchiale di Villa San Martino. Nel frattempo si continuerà a lavorare per cercare di riaprire a settembre la scuola, gestita in partenariato dal Consorzio Solco Ravenna e dalla Fondazione Azzaroli