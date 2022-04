Sabato 9 e domenica 10 aprile si svolgeranno al Palacattani di Faenza due gare regionali di calendario federale, che vedranno sfidarsi oltre 200 ragazzi dai 15 ai 18 anni sulle 14 pedane allestite per l’occasione.

Nell’arco delle due giornate, dalle 9 alle 17, i ragazzi si sfideranno in assalti alle tre specialità, spada, fioretto e sciabola, nelle due gare in programma. Si svolgerà infatti il campionato regionale cadetti e giovani, e la prova di qualificazione di Coppa Italia per accedere alla fase nazionale.

L’evento è aperto al pubblico e con ingresso libero, ed è l’occasione per i faentini di vedere la scherma dal vivo, e scoprire la differenza tra le tre specialità, lo staff del Circolo Scherma G.Placci di Faenza è a disposizione per chiarire ogni curiosità su questo sport.

Alle 9 inizieranno le gare di spada maschile, fioretto maschile e sciabola femminile, mentre dalle 12 è il turno della spada femminile, fioretto femminile e della sciabola maschile.

Le giornate di gara saranno inoltre l’occasione per presentare ufficialmente e dal vivo la prima canzone dedicata alla scherma. Si chiama “Tutti in pedana”, ed è stata ideata, scritta, arrangiata e cantata da uno dei nostri atleti master, Nicola Lama. Questa canzone, prima e unica nel suo genere, è stata accolta con grandissimo entusiasmo dalla federazione, tanto che lo scorso anno durante i mesi in cui l’attività era sospesa, è stata scelta come canzone di apertura e chiusura di rubriche, interviste e appuntamenti del canale federschermaweb_tv. Inoltre, sta per essere approvato il protocollo che renderà questo inno alla scherma la colonna sonora ufficiale dei campionati italiani under 14, evento che non ha precedenti nella storia della scherma.

Sarà l’occasione ufficiale per presentarla “live” cantata da Nicola, la mattina alle 9 all’inizio della gara, con gli atleti schierati nella pedana pronti ad ascoltare l’inno nazionale, e alla presenza delle autorità faentine, e della Federazione Italiana Scherma.

Parole ricche di entusiasmo quelle del presidente della Società faentina Benedetta Palombi:

“Siamo davvero orgogliosi che la Federazione italiana Scherma ci abbia confermato questo importante compito e della fiducia che unitamente al Comitato Regionale ci ha conferito nell’organizzazione di ben 2 gare. Fino al 2019 abbiamo organizzato per diversi anni una gara interregionale under 14, e abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di raddoppiare l’impegno, nonostante questo periodo così incerto. A conferma di questa fiducia, durante la gara e al momento delle premiazioni interverranno anche rappresentanti ufficiali della Federazione Italiana Scherma, oltre alle autorità locali. Inoltre, l’emozione è ancora più forte considerando che finalmente dopo anni di gare a porte chiuse, sarà possibile far accedere il pubblico Sarà la prima occasione per i genitori di vedere competere i loro ragazzi, per cui ci aspettiamo davvero grande partecipazione! Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto del Comune di Faenza, e delle aziende che hanno creduto in noi ed in questo progetto, Blacks -advanced composites- , La Bcc ravennate, forlivese e imolese, e il gruppo Caviro, che ringrazio. E ovviamente di tutti i ragazzi ed i genitori della nostra società, e dei nostri tecnici Fausto Cannova e Filippo Servadei. Il prossimo appuntamento sarà il 23/24 aprile, quando si terrà sempre al Palacattani un altro campionato regionale, questa volta under 14”.