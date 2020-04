La Round Table Faenza dona 4 mila euro all’ospedale per l’emergenza coronavirus

4 mila euro donati dalla Round Table Faenza per far fronte all’emergenza coronavirus all’ospedale manfredo attraverso una raccolta fondi fatta partire sulla piattaforma GoFundMe a cui hanno partecipato una sessantina di persone, grazie al passaparola dei 20 soci manfredi. Al termine della raccolta fondi, iniziata a metà marzo, è arrivata la consegna metaforica dell’assegno alla dirigenza dell’ospedale manfredo: lo scopo è quello di favorire l’acquisto di attrezzature e dispositivi medico sanitari. Anche se il nosocomio di Faenza non è stato individuato come ospedale per ricoverare i pazienti covid, sono ugualmente alte le misure di sicurezza adottate soprattutto nei reparti più a rischio