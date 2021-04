Mercoledì 31 marzo, il Presidente Luca Pezzi ed alcuni Tabler, tra i quali Samir Bassoni e i Dottori Giulio Reale, Alessio Clarizia e Matteo Turchetti, in rappresentanza della Round Table 11 Ravenna, hanno donato le Uova di Pasqua a tutti i bimbi in visita o degenza presso il reparto di Pediatria dell’OspedaIe Santa Maria delle Croci di Ravenna.

In un momento in cui realizzare progetti e iniziative benefiche è sempre più complesso a causa delle stringenti limitazioni anticovid, la RT11 Ravenna ha voluto ancora una volta dimostrare fermamente la propria vicinanza ai bambini, che più di altri stanno soffrendo questa delicata situazione, con un piccolo gesto ma con un grande significato.

“Un grande ringraziamento all’associazione è stato espresso dal dott. Federico Marchetti, Direttore U.O. Pediatria e Neonatologia. dell’ospedale di Ravenna e da tutto il personale del reparto. Le innumerevoli dimostrazioni di attenzione che riceviamo dimostrano il senso di appartenenza della società civile ravennate nei confronti delle strutture ospedaliere . In particolare, questi gesti rivolti nei confronti dei piccoli ricoverati, servono a far trascorrere meglio il periodo di degenza in ospedale”. La Round Table è un’organizzazione dedicata ai giovani lavoratori, professionisti, imprenditori, uomini d’affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. Facendo riferimento al motto “Adopt, Adapt, Improve”, da oltre 50 anni la Round Table Ravenna persegue le finalità di amicizia e tolleranza che caratterizzano l’Associazione a livello internazionale.

La Round Table Ravenna non è nuova a questo tipo di inizative; insieme al Club 41 di Ravenna, infatti, organizza da oltre 13 anni la manifestazione “I Bambini in Festa”, evento dedicato in modo particolare ai bambini e a tutte le loro famiglie che si svolge abitualmente la prima domenica di Giugno in concomitanza con la Giornata Nazionale dello Sport, e il cui ricavato viene devoluto interamente in beneficienza in favore di diverse Associazioni del territorio che si impegnano ad offrire assistenza e sostegno ai bambini ed alle loro famiglie per migliorare la qualità della loro vita.

L’iniziativa della Round Table Ravenna si affianca ad un altro progetto intrapreso a livello nazionale dalla Round Table Italia che ha tratto sostegno proprio dalla vendita delle Uova Pasquali. La Round Table Italia si è prefissata infatti come Service dell’anno quello della tutela dell’ambiente e dei mari e proprio per questo ha deciso di acquistare, con i proventi raccolti, alcuni ‘Seabin’, veri e propri “cestini del mare” finalizzati alla raccolta di plastiche, microplastiche e rifiuti vari dispersi nei mari.