Il 7 ottobre alla Sala riunioni “Giovanni Dalle Fabbriche” di Faenza, alle 16, sarà ospitata l’iniziativa “La Romagna nel Piatto: I valori cooperativi in campo”, organizzata dal Circolo cooperatori Aps, che intende approfondire quali siano le opportunità di un rapporto sempre più significativo tra la produzione agroalimentare e la gastronomia, non solo quella proposta dagli operatori del settore della ristorazione ma anche quella che fa parte delle consuetudini alimentari delle famiglie.

Si tratta di un tema di crescente interesse non solo per la Romagna ma anche a livello nazionale, perché il settore agroalimentare, in cui sono attive molte imprese cooperative ma non solo, ha un impatto notevole sull’economia dei territori, come anche sulla cultura e sulla pratica della gastronomia.

Il 7 ottobre sarà l’occasione per ascoltare le voci delle centrali cooperative, che sono particolarmente attive in Romagna, e quelle di Franco Chiarini, noto esperto del settore, che presenta la sua ricerca Menù storici della Romagna e Areali gastronomici, e di Massimiliano Poggi, presidente di CheftoChef emiliaromagnacuochi. Esperienze differenti che consentono di rappresentare una dimensione del territorio e delle comunità dell’Emilia-Romagna.

Il programma, prevede alle 16 l’apertura dei lavori e l’introduzione dei temi, a cura rispettivamente di Everardo Minardi e Giovanni Monti, vicepresidente e presidente del Circolo Cooperatori Aps. Dopo i saluti del sindaco di Faenza Massimo Isola, alle 16.20 è prevista la presentazione della ricerca “Menù storici della Romagna e Areali gastronomici”, a cura del gastronomo Franco Chiarini, mentre alle 16.45 Federico Morgagni, responsabile settore agroalimentare di Legacoop Romagna, interviene sul tema “Il settore Agroalimentare della cooperazione Romagnola”, Alle 17 la Tavola rotonda coordinata dalla giornalista Federica Mosconi, con i contributi di Cristian Maretti, presidente Legacoop Agroalimentare e pesca, Raffaele Drei, presidente Fedagripesca Confcooperative, Massimo Mota, presidente nazionale Agci, Massimiliano Poggi, presidente CheftoChef emiliaromagnacuochi, e Simona Caselli, vicepresidente di Granarolo. Le conclusioni sono affidate ad Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura agroalimentare e pesca, della Regione Emilia-Romagna.