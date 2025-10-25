L’Unione della Romagna Faentina partecipa in questi giorni al 14th Annual Advisory Forum of Cultural Routes of the Council of Europe, in corso in Cappadocia (Turchia), alla presenza del Ministero della Cultura italiano e dei delegati di oltre 40 Paesi europei.

Nel contesto della sessione dedicata a turismo sostenibile e paesaggio, è stato presentato il progetto europeo MED-Routes, coordinato dall’Unione della Romagna Faentina, che ha riscosso particolare attenzione per il suo approccio innovativo alla promozione di micro-itinerari ecosostenibili. L’obiettivo del progetto è favorire una fruizione lenta e consapevole dei territori, valorizzando il legame tra patrimonio culturale, ambiente e sviluppo locale.

Durante l’incontro è stato inoltre proiettato in anteprima un video promozionale dedicato alla Romagna Faentina, realizzato nell’ambito del progetto e pensato per raccontare la ricchezza culturale e paesaggistica dei Comuni dell’Unione. Il filmato ha suscitato interesse tra le istituzioni presenti, tra cui l’agenzia UN Tourism delle Nazioni Unite e il Ministero della Cultura, oltre a diversi rappresentanti degli itinerari culturali europei, che hanno manifestato l’intenzione di attivare nuove collaborazioni.

La partecipazione al forum e il riconoscimento ottenuto rappresentano un’importante occasione di visibilità internazionale per la Romagna Faentina, che si conferma territorio di riferimento per la promozione culturale e il turismo sostenibile a livello europeo.