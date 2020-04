La Romagna Faentina apre un canale YouTube con videoletture per bambini da 0 a 6 anni

La Romagna Faentina ha attivato un canale YouTube ricco di videoletture per bambini da 0 a 6 anni. Continua quindi l’impegno del settore Istruzione e Infanzia del territorio di Faenza per aiutare le famiglie ad affrontare al meglio questo periodo di isolamento e per cercare di far soffrire il meno possibile ai più piccoli il periodo forzato all’interno delle mura di casa o, per chi lo frequentava, la mancanza delle dinamiche quotidiane della scuola dell’infanzia. Così, accanto alla guida per aiutare i genitori a vivere al meglio l’isolamento e la convivenza con la famiglia e con i bambini più piccoli, ora gli utenti potranno usufruire di un nuovo servizio.