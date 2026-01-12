La Rocca di Riolo apre il nuovo anno con un calendario eventi ricco di suggestioni, misteri e avventure pensate per famiglie, bambine, bambini e adulti, trasformando ogni visita in un’esperienza immersiva capace di unire gioco, storia e immaginazione. Tra le antiche mura della Rocca Sforzesca, il passato prende vita e accompagna il pubblico con appuntamenti che promettono emozioni e momenti indimenticabili.

Il mese si apre con Junior Rocca Escape – Mistero a Hogwarts, in programma domenica 18 gennaio dalle ore 10.30. Questo gioco escape dedicato a famiglie conduce i partecipanti all’interno della torre quadrata, dove il tempo diventa un avversario da battere: un’ora soltanto per risolvere enigmi ispirati al magico mondo di Hogwarts e trovare la chiave della libertà.

Domenica 25 gennaio alle ore 15,Alla corte di Caterina accompagna il pubblico in un affascinante viaggio nel tempo, guidato dalla carismatica Caterina Sforza, una delle donne più discusse della storia romagnola. La visita narrata ripercorre le vicende della Rocca di Riolo, dalla costruzione dell’imponente mastio alle trasformazioni volute dalla famiglia Riario Sforza, offrendo uno sguardo approfondito sul contesto storico e politico dell’epoca.

A chiudere il mese,sabato 31 gennaio dalle ore 19, arriva Rocca Escape – Maledetta, un gioco escape per adulti ambientato nel Medioevo e ispirato alla leggendaria figura di Caterina Sforza. I partecipanti vengono accolti nel cortile da una presenza inquietante che evoca il fantasma della contessa e condotti all’interno della torre, dove inizia una corsa contro il tempo. Enigmi, rebus e indovinelli si susseguono tra le sale del mastio, fino alla sala del pozzo, ultimo ostacolo prima della libertà. Un’esperienza intensa e carica di mistero, che riporta indietro nel tempo e invita a confrontarsi con i segreti più oscuri della Rocca.