Home Cronaca La risposta del Presidente Michele de Pascale sul commissariamento della scuola CronacaFaenza Web TvIn evidenzaFaenzaUltime newsRavennaVideo La risposta del Presidente Michele de Pascale sul commissariamento della scuola Da Redazione - 14 Gennaio 2026 0 31 Condividi FacebookTwitterPinterestWhatsAppTelegramLinkedinEmail Il Presidente della Regione, Michele de Pascale, ha chiarito la sua posizione sul commissariamento della scuola in Regione. Articoli correlatiDi più dello stesso autore Alla CNA Ravenna focus sul porto Una petizione chiede di bloccare il trasferimento della Mordani alla Novello. Ma nessun passo indietro del Comune Anas. Dopo il terremoto, controlli su 140 ponti e viadotti: “Nessun problema” HOT NEWS Una petizione chiede di bloccare il trasferimento della Mordani alla Novello.... Tassa di soggiorno di Ravenna: confronto sugli interventi da finanziare con... Scuola Gulminelli di Ponte Nuovo, terminate le verifiche post-terremoto. Domani riapre... Intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale a Porta... - Advertisement - - Advertisement -