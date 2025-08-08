La riqualificazione di via Chiesa ferma a causa del cantiere sospeso sull’argine del Ronco

Per la riqualificazione di via Chiesa, attesa da anni, si dovrà ancora attendere. Quanto non si sa. La nuova riasfaltatura infatti dipende dal completamento dei lavori per la messa in sicurezza dell’argine del Ronco, a carico dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale. Ma ora il cantiere è sospeso e dovrà essere rifinanziato.

Via Chiesa è una piccola strada comunale ravennate a Durazzano, fra Coccolia e Borgo Sisa. Poche le abitazioni che si affacciano su via Chiesa. La strada però è strategica, perché spesso utilizzata in presenza di cantieri che portano alla variazione della viabilità quotidiana, come in questo periodo, dove via Argine Destro Ronco è interdetta al traffico proprio a causa dei lavori per la sicurezza dell’alveo fluviale.