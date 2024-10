Gare clandestine sul retro dell’Esp ? È il sospetto di alcuni residenti che hanno denunciato come, soprattutto la notte, vi siano diversi motori e motorini che percorrono ad alta velocità via Bussato e via Quaroni, le strade che costituiscono una sorta di quadrilatero intervallato da alcune rotatorie, dove però vige il limite dei 50 Km/h. Al di là dei sospetti di gare notturne, lungo le due vie comunque spesso viaggiano, anche di giorno, auto e furgoni ad alta velocità.