La richiesta al Comune: strategie per far crescere l’aeroporto di Ravenna

L’aeroporto La Spreta, intitolato a Gastone Novelli, può essere potenziato. Ne sono convinte le realtà che orbitano attorno all’aeroporto, il mondo economico, turistico e politico. L’idea piace anche all’amministrazione comunale, ma visto il mandato in scadenza, tutti i discorsi saranno rimandati al nuovo governo della città. Del futuro della Spreta se n’è parlato in commissione consiliare, dove Lista per Ravenna ha presentato appunto una richiesta per tornare ad affrontare un progetto di valorizzazione. Richiesta al momento bocciata dalle forze di maggioranza. Ma dopo il voto delle amministrative si potrebbero aprire nuovi scenari