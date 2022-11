“Potete dormire sonni tranquilli, l’attuale governo insediatosi può avere di tutto tranne che anime fasciste, è un governo di centro destra atlantista pro europa dei banchieri.

Se da svariati anni si commemora chi ha fatto grande l’Italia , la legittimità di tali iniziative non dipende di certo da questo governo, insediatosi da due settimane, ma semmai dalle istituzioni competenti che attuano nel concreto le legislazioni preesistenti: se avessero anche solo un flebile dubbio sull’ipotetica ricostituzione del disciolto partito fascista, questo tipo di commemorazioni storiche sarebbero state vietate da tempo.

In Italia il fascismo storico di Mussolini è esaurito con la morte di quest’ultimo nel 1945 e parlare ancora oggi, nel 2022, di antifascismo e di resistenza è alquanto ridicolo.

La sinistra, tutta, mente sapendo di mentire: non c’è nessun ricostituzione di alcuna dittatura, non c’è nessuna emergenza fascismo come nessuna emergenza omofobia o di restrizione alle libertà! Libertà che è semmai stata tolta dai governi Conte e Draghi, ad esempio, che a suon di ordinanze hanno tolto tutto agli Italiani, dalla libertà di vivere al diritto di lavorare.

E infine smettiamola di legittimare aggregazioni di giovani strafatti che con la scusa della libertà si fanno qualsiasi tipo di droga occupando luoghi di proprietà altrui. Che pensino ad altro i vari Letta, Boldrini, Orlando e consulte antifasciste incluse: la democrazia che tanto acclamate non deve essere a senso unico, contrariamente dichiaratevi per quello che realmente siete, dittatori del pensiero unico.”

La Rete dei Patrioti – Romagna