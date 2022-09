“La Rete a tutela dei daini di Classe e di Lido di Volano riceve e volentieri diffonde l’appello di alcune studentesse di 11 anni, che chiedono al Presidente della Regione Emilia Romagna di risparmiare la vita ai daini.

Daini che, lo ricordiamo, una delibera regionale condanna a trasferimenti in zone di caccia ed allevamenti senza che nessuna misura ecologica sia stata adottata, come da anni chiedono cittadini ed associazioni. Non ci sono dissuasori a protezione delle strade, né si parla di fondi per prevenire i (pochissimi) danni da fauna selvatica. Non esistono attraversamenti verdi né ecodotti. Il numero dei daini lievita di giorno in giorno secondo i nostri amministratori, che non tengono assolutamente in conto della presenza del lupo quale elemento di equilibrio naturale.

I daini devono essere una risorsa preziosa per i cittadini e per il turismo .

Devono essere tutelati, non deportati e uccisi !

Ce lo chiedono anche i giovanissimi.

Lasciamo loro in eredità un mondo in cui gli animali siamo liberi, liberi di vivere !”