CONNESSIONI associazione culturale con la compartecipazione dell’Assessorato al Decentramento e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna apre il nuovo ciclo di incontri sui temi della Salute. Il primo, dal titolo “La regolazione delle emozioni, tra mente e corpo”, si terrà venerdì 10 marzo dalle 20:30 alle 22:30 presso lo “Spazio Karuna” in via Vallona, 71 a Ravenna e vedrà protagonisti, come di consueto, diversi professionisti afferenti a varie discipline (psicologia, biologia, psiconeuroendocrinoimmunologia, psicosomatica, sociologia) che si confronteranno con il pubblico in sala sul tema delle emozioni e della loro regolazione. I posti sono limitati; è necessario pertanto iscriversi telefonando al numero 334 1966636.

Le emozioni – spiegano i docenti dott.ssa Maria Chiara Giordani e dott. Francesco Michele Paolucci – sono degli stati mentali complessi e momentanei attivati da eventi, reali o evocati e consci o inconsci, che generano processi caratterizzati da: un’esperienza soggettiva, una modificazione fisiologica e una percezione degli effetti. Se da un lato sperimentiamo le emozioni come qualcosa che si impone a noi al di là della nostra volontà, dall’altro lato siamo impegnati in un processo di regolazione al fine di gestire nel modo più consono il potere che esse esercitano su di noi.

La regolazione delle emozioni è l’insieme delle strategie che l’individuo utilizza per far corrispondere l’esperienza emozionale e la sua manifestazione esterna alle situazioni sociali e alle specifiche norme culturali del contesto nel quale è inserito. Regolare “bene” le emozioni non significa controllarle con la ragione, ma incrementare le capacità di modularne la forma o di mitigarne l’urgenza e più in generale di valutare le domande dell’ambiente e le proprie risorse e di rispondervi in modo flessibile e adattivo così da migliorare l’interazione sociale e il benessere psicofisico individuale.

Nel corso della serata sarà presentato il progetto BPS – Il teatro delle emozioni, tra i vincitori del bando “Salute pubblica“ 2022 dell’Area sociale della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Il progetto – spiega il responsabile scientifico dott. Francesco Michele Paolucci – che rappresenta il primo strumento operativo in Italia basato sul modello BioPsicoSociale, si inserisce efficacemente in una concezione evoluta di Psicosomatica e il percorso si struttura proprio a partire dalle emozioni.

L’associazione CONNESSIONI nasce a Ravenna nel 2016 per valorizzare e realizzare attività finalizzate alla promozione della Salute, diffondendo conoscenze scientifiche e favorendo la cultura dell’interdisciplinarietà tra Arte, Creatività e Scienza. Scienze psicologiche, scienze motorie e discipline artistiche si incontrano e si intrecciano creando sinergie nei numerosi progetti organizzati: laboratori esperienziali, corsi e seminari.

Relatori:

Maria Chiara Giordani: dott.ssa in sociologia, educatrice al movimento, attrice e acting coach.

Francesco Michele Paolucci: dott. in psicologia, specializzato in psicosomatica, nella regolazione delle emozioni e ridefinizione dell’identità.