La Regione Emilia-Romagna vara le linee guida regionali per l’educazione all’aperto 0-6 anni, tra le prime in Italia.

Il documento è stato presentato a Bologna nella Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Le linee guida sono frutto di un lavoro multidisciplinare coordinato dalla Regione e dal Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna, con esperti dei servizi per l’infanzia, scuola, sanità e ambiente. Quasi 500 partecipanti hanno contribuito al documento prima dell’approvazione finale.

“L’Emilia-Romagna – sottolinea l’assessora al Welfare Isabella Conti – intende promuovere l’educazione all’aperto nei servizi per l’infanzia come scelta pedagogica che mette al centro l’educazione, il benessere, la salute e il diritto alla natura. Con queste linee guida, tra le prime in Italia, vogliamo rafforzare un approccio integrato, promuovendo pratiche educative che tutelino i diritti dell’infanzia e contribuiscano alla costruzione di comunità più inclusive, sane e sostenibili”.

Gli obiettivi includono la valorizzazione degli spazi verdi come luoghi di apprendimento, l’integrazione tra dimensioni educative, sanitarie e ambientali e il supporto metodologico per centri estivi e spazi ricreativi. Il documento sarà approvato dalla Giunta regionale.