La Regione chiede di inserire Ravenna fra le fermate del treno Monaco-Rimini

Ravenna e Cervia proveranno a diventare fermate della linea ferroviaria Monaco di Baviera-Rimini. Il collegamento è attivo da aprile ad ottobre, con un viaggio giornaliero. Alle 9.34 il treno parte da Monaco. Alle 17.30 è a Rimini. Ferma a Bologna, Cesena e poi anche a Riccione e Cattolica, ma salta Ravenna e Cervia. Per la Germania, il treno parte alle 12.15 da Cattolica. Si tratta di un collegamento realizzato dalle ferrovie tedesche e austriache, con il supporto di Rete Ferroviaria Italiana.

La Regione Emilia-Romagna, già da qualche anno, ha chiesto l’inserimento anche di Ravenna fra le fermate. La richiesta è stata nuovamente formalizzata anche quest’anno dall’assessore al turismo Frisoni e sono già andati in scena i primi contatti con gli operatori ferroviari.