Un gesto solo all’apparenza secondario, ma molto significativo per il benessere delle pazienti oncologiche. La Giunta ha, infatti, dato il via libera al contributo una tantum, fino a 400 euro, per l’acquisto di una parrucca alle donne che hanno perso i capelli a seguito di trattamenti radioterapici o chemioterapici. Ammontano a 458.193,15 euro le risorse che la Regione assegnerà alle Ausl.

Saranno le Aziende sanitarie, infatti, che, una volta verificata la regolarità della documentazione presentata, accoglieranno le domande e a concederanno il contributo richiesto.

“Con queste risorse- sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi– confermiamo l’impegno della Regione a sostenere le pazienti oncologiche in un momento così delicato. La perdita dei capelli, a seguito delle terapie, è una ferita che si aggiunge alle conseguenze di terapie molto invasive e che possono essere molto dolorose. Poter aiutare le pazienti nell’acquisto di una parrucca è un piccolo segno di solidarietà, un contributo a rendere più dignitose le cure”.

Le risorse per Ausl

Questa la ripartizione per Ausl: a quella di Bologna andranno 119.270 euro, a quella di Modena 80.140,88 euro e a quella della Romagna 72.728,90 euro. E ancora, all’Ausl di Reggio Emilia 57.912,86 euro, all’Ausl di Ferrara 43.052,50 euro, a quella di Parma 39.723,51 euro, a quella di Piacenza 32.574,50 e all’Ausl di Imola 12.790 euro.