Zoe Fiorini di Bertinoro, Chiara Mantovani, di Ravenna e Consuelo Pacini, di Rimini, sono le vincitrici del bando per studentesse di corsi di laurea “STEM” indetto da Legacoop e Federcoop Romagna.

Ognuna di loro ha ricevuto una borsa di studio da 1.500 euro, a riconoscimento dei brillanti percorsi universitari rispettivamente in Biologia della Salute, Scienze e tecnologie per la sostenibilità ambientale e Ingegneria meccanica (“Mechanical engineering for sustainability”).

Le tre vincitrici hanno rispettivamente 22, 27 e 24 anni.

I premi sono stati consegnati nella sede di Legacoop Romagna dal presidente Paolo Lucchi, alla presenza del comitato di valutazione che ha preso in considerazione le domande ricevute da tutta la Romagna.

Scienze, Ingegneria e Medicina le facoltà più rappresentate nella presentazione delle candidature. Tra i requisiti per partecipare una media ponderata di voti degli esami non inferiore a 26/30, regolarità accademica e una motivazione scritta a sostegno della propria scelta del percorso di laurea.

«Siamo molto soddisfatti della qualità delle domande che abbiamo ricevuto – commenta il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Paolo Lucchi – a conferma dei livelli di eccellenza che raggiunge la presenza femminile nelle facoltà scientifiche. E con questo bando, giunto alla seconda edizione, vogliamo dare un contributo concreto e significativo per superare disparità che non hanno nessuna ragione d’essere. Il messaggio che lanciamo è chiaro: il talento non ha genere, l’ampliamento delle scelte di studio e di carriera è fondamentale per costruire un futuro più equo, innovativo e prospero per tutti».

Il comitato scientifico incaricato di selezionare le tre studentesse vincitrici era composto da otto membri: ne facevano parte, oltre allo stesso Lucchi, Carolina Smecca, responsabile del sistema di gestione per la parità di genere di Federcoop Romagna, Mirco Bagnari, coordinatore territoriale di Ravenna di Legacoop Romagna, Federica Fusconi, responsabile del servizio certificazione di genere di Federcoop Romagna, Giorgia Gianni, coordinatrice territoriale di Rimini di Legacoop Romagna, Simona Benedetti, coordinatrice territoriale di Forlì-Cesena di Legacoop Romagna, Iuri Giovanardi, responsabile dei sistemi informativi di Federcoop Romagna, Elisabetta Cavalazzi, responsabile delle politiche di genere di Legacoop Romagna