Con un po’ di sorpresa, la Visa Cash App Racing Bulls ha annunciato i piloti per la prossima stagione di Formula 1. Non ci sarà il franco-algerino Isack Hadjar, che ben ha impressionato quest’anno, il migliore dei piloti in forza a Faenza, ora promosso alla Red Bull. Al volante delle monoposto 2026 quindi saranno il riconfermato Liam Lawson e il debuttante Arvid Lindblad, classe 2007, britannico, ma di origini indiane e svedesi, vincitore quest’anno del Formula Regional Oceania, l’ex Toyota Racing Series. Lindblad, nel 2025, ha guidato una monoposto di Formula 1, una Red Bull, nelle prove libere a Silverstone e a Città del Messico. Ha chiuso il campionato di Formula 2, al volante della Campos Racing, al sesto posto, vincendo il Gran Premio di Spagna.

“Innanzitutto, congratulazioni vivissime a Isack” ha commentato il Team Principal Alan Permane. “Ha disputato una stagione davvero eccezionale, dimostrando un’abilità di gara e una costanza eccezionali, ben oltre la sua esperienza. Si è meritato pienamente il passaggio alla Red Bull Racing e gli auguriamo il meglio per questa nuova entusiasmante sfida della sua carriera: siamo orgogliosi di aver fatto parte di questo percorso. Liam ha dimostrato prestazioni e professionalità impressionanti durante tutto l’anno, ha eccelso nelle condizioni più difficili e non vediamo l’ora di continuare su questa strada nel 2026, mentre la rapida progressione di Arvid lo contraddistingue come uno dei giovani talenti più promettenti di questo sport. Insieme, formano una coppia forte e dinamica, che incarna l’ambizione e lo spirito giovanile di VCARB, mentre entriamo in una nuova era di trasformazione per la Formula 1”.

Arvid Lindblad correrà col numero 41: “Vorrei ringraziare tutti in VCARB per l’opportunità. Fin da quando ho iniziato questo percorso a cinque anni, il mio obiettivo è sempre stato quello di arrivare in Formula 1, quindi è un momento di orgoglio per aver compiuto questo passo. Sono estremamente grato al Red Bull Junior Programme e al mio team personale per la loro guida, il loro mentoring e la loro fiducia; niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il loro supporto. Il 2026 sarà una grande sfida e so che c’è molto da imparare, ma sono pronto a lavorare a stretto contatto con il team e ad affrontarla. Non vedo l’ora di iniziare, sarà un anno entusiasmante!”.

Dopo un 2025 fra luci e ombre, per Liam Lawson il 2026 sarà l’anno dove confermare le proprie doti: “Non vedo l’ora di correre con VCARB nel 2026. È un’opportunità per cui continuerò a essere grato mentre entriamo in un anno di cambiamenti in F1. Sono pronto a lavorare con il team mentre ci prepariamo per la stagione impegnativa che ci aspetta. Sarà un anno entusiasmante e non vedo l’ora di iniziarlo con la mia prima pre-stagione con il team.”