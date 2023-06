Non solo la Biblioteca Manfrediana, chi parteciperà alla raccolta fondi ideata da Corriere della Sera e TG La7 sosterrà anche la ricostruzione dell’asilo nido di Solarolo, Lo scarabocchio, in via Kennedy 6, andato distrutto con l’alluvione. A darne notizia è il sindaco di Solarolo Stefano Briccolani: “Ho personalmente parlato col Direttore Mentana al telefono alcuni giorni fa, illustrando gli enormi danni subiti dalle nostre strutture pubbliche e in particolare dall’asilo nido.

Ho fatto quindi richiesta formale di sostegno per quello che è il luogo pubblico più devastato e coi danni economici più alti, e che dal nostro punto di vista è struttura imprescindibile per la nostra comunità.

Non immaginavo un riscontro positivo così immediato, che consentirà di affrontare questo progetto di ristrutturazione al meglio, e non posso che ringraziare, a nome di tutti, “Unaiutosubito” il Tg La7 e il Corriere Della Sera per aver scelto Solarolo tra i primissimi Comuni a cui destinare un aiuto concreto, veloce e importantissimo”.