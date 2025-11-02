Nella mattinata odierna, la Questura di Ravenna si è unita nel ricordo dei caduti della Polizia di Stato in una commemorazione celebrata in memoria delle donne e degli uomini in divisa che hanno sacrificato la vita nell’adempimento del proprio dovere per il bene della collettività.

La Santa Messa è stata presieduta da Don Samuele, Parroco della Chiesa di San Paolo e concelebrata da Padre Paolo Carlin, Cappellano della Polizia di Stato di Ravenna, alla presenza del Questore della Provincia Gianpaolo Patruno, dei Funzionari e di una rappresentanza del personale della Questura, dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e dei familiari delle vittime del dovere.

La cerimonia è terminata con la deposizione di una corona di alloro presso il monumento dedicato ai caduti della Polizia di Stato all’interno della Questura.