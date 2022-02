Cinque giorni di quarantena dopo un contatto anche per i non vaccinati, che fino a questo momento dovevano rimanere in casa per almeno 10 giorni.

Il ministero della Salute, tramite una circolare, ha aggiornato le regole della quarantena per i non vaccinati: per chi non ha ancora ricevuto il vaccino, la quarantena dopo contatto stretto con un positivo viene ridotta da 10 a 5 giorni.

In altre parole, le regole sulla quarantena per i non vaccinati vengono equiparate a quelle valide per chi ha completato il ciclo primario da oltre quattro mesi: rimanere in casa senza contatti con le altre persone per 5 giorni, con tampone negativo alla fine.

Ad ogni modo, queste sono le linee guida da seguire nel caso in cui non si manifestassero sintomi: se dopo pochi giorni dal contatto si dovesse avere febbre, tosse o mal di gola sarà comunque necessario comunicarlo prontamente al proprio medico ed effettuare subito un test per accertare la positività o meno.

Nella circolare, secondo quanto riportano alcune agenzie di stampa, si legge che la misura dei 5 giorni di quarantena si applica nel caso di contatto stretto con un positivo ai “soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo”.