Domenica 13 ottobre il celebre mercatino dell’usato sarà nell’area parcheggio del Pala De André a Ravenna dalle 6.00 alle 16.00. Dall’abbigliamento all’oggettistica per la casa, dai libri all’arredamento vintage, si trova davvero di tutto a La Pulce nel Baule… spesso anche ciò che avevamo rinunciato a cercare.

L’evento è aperto a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, favorendo il riuso e il riciclo, sempre più importanti per la salvaguardia ambientale, poiché allungano la “vita” di tanti oggetti che finirebbero in discarica (o chissà dove).

Spazio come sempre anche all’associazionismo, con le bancarelle gestite dai volontari. Sono a disposizione i servizi igienici. Ricordiamo che tutte le edizioni del mercatino vengono confermate o meno in base alle previsioni meteo dell’Aeronautica e di Arpa. Per informazioni: 0544.511337 – 335.6540559. Ingresso ai visitatori gratuito.