Domenica 23 novembre, nel piazzale del Pala De André a Ravenna, ultima data dell’anno per il mercatino dell’usato “La Pulce nel Baule” (orario: 8.00 – 18.00). Gli appuntamenti riprenderanno nel 2026.

Per quanto riguarda il mercatino “gemello”, “La Pulce d’Acqua”, dalle 8.30 alle 18.30 in Darsena a Ravenna, l’ultima edizione 2025 è lunedì 8 dicembre. Anche in questo caso il mercatino ritornerà dopo la pausa invernale.

Come sempre, queste Mostre Mercato ospitano gratuitamente le associazioni di volontariato, che con i loro banchetti sostengono importanti progetti sociali. Il 23 novembre saranno presenti:

Baghera e i randagi della Pineta OdV , acquisto di medicinali e cibo, spese mediche a favore dei gatti della pineta

acquisto di medicinali e cibo, spese mediche a favore dei gatti della pineta
Baukingham Palace, progetto per l'accoglienza e "seconda opportunità" per animali "che hanno già patito molto".

progetto per l'accoglienza e "seconda opportunità" per animali "che hanno già patito molto".
A.B.I. Onlus, Casa d'Accoglienza Bambini Indifesi, a sostegno di una struttura per bambini denutriti a Fortaleza, in Brasile.

Casa d'Accoglienza Bambini Indifesi, a sostegno di una struttura per bambini denutriti a Fortaleza, in Brasile.
Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), spese veterinarie e acquisto del cibo per i gatti abbandonati di Ravenna.

spese veterinarie e acquisto del cibo per i gatti abbandonati di Ravenna.
Funima International, raccolta fondi per il progetto "Sviluppo dell'Apicoltura nelle Comunità Aborigene", nel nord di Salta, Argentina.

raccolta fondi per il progetto "Sviluppo dell'Apicoltura nelle Comunità Aborigene", nel nord di Salta, Argentina.
Gli AdottaGatti, acquisto di cibo e medicinali, sostegno per le spese veterinarie a favore dei gatti abbandonati a Ravenna.

acquisto di cibo e medicinali, sostegno per le spese veterinarie a favore dei gatti abbandonati a Ravenna.
Mango OdV, con il progetto "Mamon", per le spese mediche e gli ausili destinati ai bambini disabili del Paraguay.

con il progetto "Mamon", per le spese mediche e gli ausili destinati ai bambini disabili del Paraguay.
Oipa: i fondi verranno utilizzati per "gestire le pappe e le cure delle nostre colonie di gatti e di alcuni cani maltrattati" che si trovano in una pensione.

i fondi verranno utilizzati per "gestire le pappe e le cure delle nostre colonie di gatti e di alcuni cani maltrattati" che si trovano in una pensione.
Ravenna incontra l'arte, per avvicinare la cittadinanza all'arte.

Le Mostre Mercato de “La Pulce” sono tra le più longeve e apprezzate d’Italia. Visitare un mercatino dell’usato non è solo un modo per fare acquisti: è un’esperienza. Tra le bancarelle si possono trovare oggetti unici e storie da ascoltare. Dall’abbigliamento “vintage” ai mobili d’epoca, dai libri alle collezioni più curiose: ogni angolo è una sorpresa. Qui gli oggetti hanno una seconda vita da raccontare: è il posto ideale per chi ama lo stile autentico, per chi vuole portare a casa qualcosa di unico. Scegliere anche l’usato significa inoltre fare un gesto concreto per l’ambiente. Il riuso riduce gli sprechi, limita la produzione di rifiuti e aiuta a preservare risorse preziose. Insomma, non solo una buona abitudine, ma un modo ulteriore di vivere il consumo.

Per chi cerca un’occasione, un pezzo unico o semplicemente un po’ di ispirazione, il mercatino dell’usato è il luogo perfetto: dove ogni visita è diversa, ogni scoperta è un’emozione.