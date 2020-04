La Pubblica Assistenza racconta la sua sfida al Covid-19: “Noi non molliamo”

A quasi due mesi dall’inizio dell’emergenza la Pubblica Assistenza Città di Ravenna racconta la sua sfida al Covid-19. Una lotta quotidiana vissuta in prima linea per aiutare il prossimo e per supportare in ogni modo tutto il settore sanitario messo così duramente alla prova dal virus e da tutte le circostanze legate a questa situazione.

Un racconto condensato in un breve video della durata di poco più di un minuto, dal titolo «La nostra forza siete voi» pubblicato sulla pagina YouTube “Pubblica Assistenza Città di Ravenna Odv” e anche sulla pagina Facebook “Pubblica Assistenza Ravenna” e sull’account Instagram “@pa_ravenna” dell’associazione.

Il testo del video sottolinea la grande stanchezza con la quale si trovano a convivere ormai da qualche tempo gli operatori ed i volontari dell’organizzazione, ma anche l’intenzione di non abbassare la guardia e di “non lasciare indietro nessuno” garantendo il proprio apporto, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. Nel video messaggio emerge infine l’importanza del sostegno morale che tutta la cittadinanza sta facendo avvertire durante ogni singolo giorno in questo momento così delicato.

Questo il testo integrale del video:

È una sfida contro un nemico silenzioso, che non si vede, che non parla.

Un nemico che uccide.

Lottiamo contro di lui ogni giorno, in ogni momento, anche se la fatica si fa sentire sempre più.

Anche se gli occhi e i volti, nascosti dietro le mascherine, si stanno velando di stanchezza.

Noi, non molliamo! Voi però, state tranquilli e rimanete a casa.

Una piccola luce si inizia a intravedere. Un segnale di speranza.

E allora andiamo avanti determinati a non lasciare indietro nessuno.

Non abbasseremo lo sguardo, non chiuderemo gli occhi finchè non sarà finita.

La nostra forza siete voi e siamo sicuri che, se mai faremo un passo indietro, sentiremo la vostra mano sulla spalla.

Sentiremo il vostro cuore che ci spingerà di nuovo avanti.

Avanti, verso un futuro nel quale torneremo ad abbracciarci.