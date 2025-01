La provincia di Ravenna seconda per la produzione di rifiuti: il monito dell’alluvione

Ravenna seconda provincia d’Italia per la produzione di rifiuti secondo il Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Lo studio è stato pubblicato poco prima di Natale, ma si riferisce ai dati raccolti nel 2023, l’anno dell’alluvione, quando, in tutta la Romagna, furono prodotte 100 mila tonnellate di rifiuti non previsti, a causa della distruzione che colpì case e aziende. Tutta quella quantità di materiale non ha inciso sulle statistiche, ma, inevitabilmente, i dati del periodo successivo hanno subito l’influenza della tragedia avvenuta.

La provincia di Ravenna comunque è seconda con 726, 4 Kg di rifiuti prodotti per abitante all’anno. Prima Reggio Emilia, con 749 Kg, terza Rimini con 713,4 Kg.