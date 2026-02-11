La protezione idraulica del territorio: incontro organizzato dal Comitato di Villanova

Incontro a Bagnacavallo per parlare di sicurezza idraulica e per sensibilizzare chiunque voglia partecipare sui temi che negli ultimi anni ci hanno riguardato da vicino e ci riguarderanno per gli anni futuri. L’incontro si terrà nella Sala Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà ed è organizzato dal Comitato dei cittadini alluvionati di Villanova. Ospite della serata sarà Stefano Orlandini, professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e commissario straordinario per il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto