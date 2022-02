Nel perdurare dell’indifferenza nazionale rispetto ad un comparto ancor oggi limitato oltre il 50% causa pandemia, ed in un quadro degli aumenti delle forniture di gas ed elettricità (fin dalla primavera scorsa) che oggi vede costi più che raddoppiati, i gestori di piscine sono costretti a chiudere gli impianti domenica 6 febbraio.

E’ ovviamente un’azione per portare a conoscenza di tutti, anche di chi dovrebbe già saperlo bene, una situazione che vedrà impianti sportivi destinati a sicura chiusura.

Sono già alcune decine quelli che hanno chiuso od interrotto l’attività (il più clamoroso Gestisport in Lombardia, che ha coinvolto ben 9 impianti a tutt’oggi chiusi senza sapere una data di riapertura).

Negli allegati redatti dalle Associazioni Nazionali e Regionali sono ben chiarite tutte le motivazioni di questa decisione presa da un settore nel suo insieme.

E il discorso non riguarda solo le gestioni, ma anche tutta l’attività sportiva praticata da semplici cittadini nei corsi o nuoto libero e l’attività agonistica che rischia di essere travolta dalla crisi del settore. Non è pensabile aumentare biglietti e quote del 50% per far fronte all’aumento dei costi facendo ritornare l’attività sportiva ad una pratica elitaria.