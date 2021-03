La protesta di Achille, malato di Fibrosi polmonare che pedalando chiede il vaccino per le persone più fragili

Tracciando dei percorsi con il GPS che ricordino la forma di un polmone, tutti i giorni Achille Abbondanza porta avanti la sua protesta silenziosa pedalando per chiedere che le persone più fragili possano vaccinarsi al più presto contro il Coronavirus. Achille, malato di Fibrosi Polmonare Idiopatica e Vice presidente della Federazione Italia Ipf e Malattie Rare Polmonari (FIMARP), spiega infatti che sono ancora troppe le persone che soffrono di patologie polmonari a non aver ricevuto il vaccino, nonostante il Covid rappresenti una minaccia molto seria per loro. Per questo da ormai una settimana, ogni giorno Achille con la sua bicicletta a pedalata assistita e l’ossigeno macina chilometri esibendo lo slogan “Vaccino subito ai più fragili”.